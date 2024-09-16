東京・日野市の緑道で、イチョウの木の枝が落下した事故。この事故で、緑道を歩いていた36歳の男性が死亡しました。全国で相次ぐ、街路樹の倒木。危険な街路樹の見分け方とは。【写真を見る】イチョウの枝落下で男性死亡原因は「ギンナンの重み」？専門家に聞く“危険な街路樹”の見分け方【Nスタ解説】イチョウの“枝落下”で男性死亡秋に注意が必要な訳良原安美キャスター:12日、東京・日野市で高さ10mのイチョウの木の上部