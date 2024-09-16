新たな党首を決める論戦が自民党も立憲民主党も、3連休で繰り広げられています。与野党の県関係国会議員はその後の解散総選挙を見据え、動きを活発化させています。14日、上越市に姿を現したのは自民党の高鳥修一衆議院議員です。自民党総裁選への出馬を目指していた青山繁晴参議院議員の講演会。およそ350人を前に呼びかけました。高鳥議員「この国を壊すわけにはいかない、緊縮財政そして新自由主義的な経済政策、どんどんこの地