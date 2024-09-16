目黒蓮（Snow Man）主演のフジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』第11話に今田美桜がサプライズ出演を果たした。 参考：『いちばんすきな花』今田美桜の“光と影”は『おかえりモネ』でも夜々役への深い解釈 本作は、目黒も出演した『silent』（フジテレビ系）の脚本・生方美久、演出・風間太樹、プロデュース・村瀬健が再び集結し、“親子の愛”をテーマにした完全オリジナル作品。自分の子どもが7年間生きて