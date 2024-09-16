女優の今田美桜が、16日に放送された、目黒蓮（Snow Man）主演のフジテレビ系・月9ドラマ「海のはじまり」（毎週月曜夜9時〜）の第11話にサプライズ登場。木曜劇場「いちばんすきな花」で自身の幼少期を演じた子役の泉谷星奈と再会を果たし、喜びのコメントを寄せた。（以下、第11話の内容に触れています）本作は、目黒が出演したドラマ「silent」（2022）のスタッフ（脚本：生方美久、演出：風間太樹、 プロデューサー：村瀬