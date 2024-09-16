北海道苫小牧警察署は2024年9月16日、下半身を露出した公然わいせつの疑いで、北海道苫小牧市の学校教諭・青木裕司容疑者(59)を逮捕しました。青木容疑者は16日午前10時10分ごろ、自分の車で苫小牧市の飲食店のドライブスルーを訪れ、運転席に座ったまま面識のない女性従業員に下半身を見せた疑いが持たれています。警察によりますと、青木容疑者は商品を受け取らずに車で逃走しましたが、店からの110番通報を受けて周辺を探