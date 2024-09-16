外国為替市場で円高が進行し、一時1ドル＝139円50銭台に突入しました。去年7月以来の水準です。日本が祝日で取引が少ないなか、外国為替市場の円相場は日本時間の16日の午後に入って上昇し、139円台を付けました。139円台を付けるのは去年7月下旬以来で、およそ1年2カ月ぶりの円高水準です。午後4時半すぎには一時、1ドル＝139円50銭台まで上昇しました。アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会が今週、利下