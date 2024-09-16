今田美桜（27）が、16日に放送されたフジテレビ系「海のはじまり」（月曜午後9時）にサプライズ出演した。泉谷星奈（7）との「すき花」コンビの再会に、SNSでは大きな反響が起こった。今田が演じたのは、海（泉谷）が“お友達”同士になった弥生（有村架純）と訪れる美容院「スネイル」で働く美容師・深雪夜々。夜々といえば「海のはじまり」脚本担当の生方が同じく脚本を手がけた木曜劇場「いちばんすきな花」の主人公の1人。そん