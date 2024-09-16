迫力最強の「和製スーパーカー」初公開！2024年7月、カスタムカーメーカーの「Value Progress（バリュープログレス）」は、新型スーパーカー「Beast（ビースト）」が完成したと発表しました。このビーストとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。迫力最強の「和製スーパーカー」初公開！（Photo：Value Progress（バリュー プログレス））福島県に本拠を置くバリュープログレスは、選りすぐりのカスタムカーがひしめき