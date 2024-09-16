福岡市で、パトカーのナンバープレートを折り曲げて壊したとして、高校1年の男子生徒が緊急逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、県内の私立高校に通う高校1年の男子生徒（15）です。男子生徒は15日午後11時ごろ、福岡市中央区天神の交番に止めてあったパトカーの後ろのナンバープレートを折り曲げて壊した疑いです。警察官がナンバープレートが曲がっているのに気づ