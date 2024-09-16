ティト・ジャクソンさん＝2009年12月、米ハリウッド（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】AP通信は15日、米人気歌手の故マイケル・ジャクソンさんら兄弟5人で結成し「ABC」などの曲で知られた音楽グループ「ジャクソン5（ファイブ）」のメンバー、ティト・ジャクソンさんが死去したと報じた。70歳だった。亡くなった日や場所、死因は公表されていない。1953年、中西部インディアナ州ゲーリー生まれ。60年代に弟のマイケルさ