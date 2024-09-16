FIREなどの早期リタイアまではいかなくても、60歳で仕事を辞めたいという人も多いことでしょう。60歳で仕事を辞めたいなら、最低でもどんなことを現役時代にしておけばよいのでしょうか？ All About

「住宅ローンは完済」60歳で仕事を辞めたいならやっておくべき5つのこと

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 60歳で仕事を辞めたい人がやっておくべきことをFPが紹介した
  • 住宅ローンの完済と教育費の別貯め、iDeCoなどでの年金上乗せ
  • 受給できる年金額の確認、基本生活費の把握、用意すべき貯金額の把握と計画
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