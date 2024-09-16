2024年9月18日に訪れる魚座の満月は、運気を転換するようなエネルギーに満ちています。滞っていた運気を好転させたいなら、この日がチャンス！ ネガティブな感情や不要なものを手放し、浄化することでグングン運気が上がっていきます。ただし、行動を避けたほうがいい時間帯もあるので気を付けましょう。2024年9月満月はいつ？ 2024年9月の満月は、18日の午前11:34に迎えます。この時期の満月は、月が地球に最も近い位置にあるため