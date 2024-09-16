中国で競売物件が急増している。不動産市場の活性化に必要なことは何だろうか？需給のアンバランス解消に努める中国の不動産市場一時は中国経済の3割のウェイトを占めたと言われる不動産市場は、経済の減速や規制政策の影響を受けて、かつてのような勢いはなくなった。だが、投資が大きな役割を果たす現在の中国経済の構造では、不動産は「最大の内需」であり、同業界の活性化は中国経済の回復に大きく貢献できる。中国は不動産産