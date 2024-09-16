省をまたいで移動する際にも「空飛ぶタクシー」に乗ることが可能になった。江蘇省昆山市の昆山都市空港ターミナルビルと上海浦東国際空港を結ぶヘリコプターの旅客輸送路線が開通し、運航をスタートした。これにより、低空域飛行活動による経済形態「低空経済」の話題が再び大きな注目を集めるようになった。荷物を持って、安全に関する説明を確認し、乗客登録票に記入し、保安検査を通過し、連絡バスに乗れば、4人乗りの小型ヘリ