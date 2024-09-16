元乃木坂46のプロ雀士・中田花奈さんは9月13日、自身のInstagramを更新。肌が大胆にあらわになった水着でのグラビアショットを披露しました。【実際の投稿：中田花奈、圧巻ボディあらわな水着ショット】「スタイル良過ぎて見惚れる〜」中田さんは「私が表紙・巻頭グラビアを務めさせてもらってる『ヤングマガジン』本日13日(金)発売しました！」とつづり、2枚の写真を載せています。1枚目では、自身が表紙を飾ったカバーショットを