「敬老の日」に合わせて、総務省が高齢者の人口推計を発表しました。日本の65歳以上の高齢者の人口は3625万人で、過去最多を更新していて、総人口の29.3%を占めています。働く人の「7人に1人」が65歳以上の高齢者です。65歳～69歳は半数が働いているということです。