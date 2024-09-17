ロシアのプーチン大統領は１６日、ロシア軍の総兵力を１２月１日に１８万人増員し、１５０万人にする大統領令に署名した。２０２２年１２月に国防省が示していた「総兵力１５０万人」計画が完了する。プーチン氏は昨年１２月、段階的措置として、大統領令で１７万人増員し、１３２万人にしていた。昨年初め時点の１１５万人と比べ、約３割の増員。国防省は「特別軍事作戦（ウクライナ侵攻）と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）拡大