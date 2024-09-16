米テレビ界で最高の栄誉とされるエミー賞で１５日、米ウォルト・ディズニーが制作・配信したドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」が作品賞や主演男優賞など、史上最多の計１８部門で受賞した。苦戦が続くディズニーの動画配信事業の追い風になるか注目される。「ＳＨＯＧＵＮ」はディズニー傘下の米スタジオ「ＦＸ」が制作し、ディズニーの動画配信サービス「ディズニープラス」などで２月から配信された。米メディアによると