パリ五輪柔道日本代表の阿部一二三、詩兄妹が１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。一二三はＭＣの上田晋也に「詩選手がオリンピックで負けて落ち込んで、今後、どうしようかな？って時に勝手に『２人でロス（五輪）行くからな』って。妹さんの気持ちも聞かずに勝手に（言った）」と金メダル獲得直後の発言をツッコまれると「そうですね…」と苦笑。隣に座った詩は「ネットニュースか