Tom SimsJohn O'Donnell［ベルリン１６日ロイター］ - ドイツのコメルツ銀行のマンフレッド・クノッフ最高経営責任者（ＣＥＯ）は１６日、同行には独自の計画があり、独立した銀行であり続けることを望むと述べた。ウニクレディトは先週、コメルツ銀行株式９％を取得し、合併に意欲を示している。クノッフ氏は独立した存在であることを望むかとの記者団の質問に「われわれは独自の計画に納得している」とし「計画と戦略