レーンＥＣＢチーフ・エコノミスト 賃金と利益に関する最新のデータは期待に沿ったものだ 交渉による賃金の伸びは、年内も高水準で変動が大きい 今後発表されるデータがベースライン予測に沿ったものであれば、段階的に制限的政策を緩和するアプローチが適切 調整のスピードについては、選択性を維持すべき データに基づいて、会合ごとに行動する