韓国俳優パク・ヘジン主演のドラマ『今からショータイム』（2022年）が、CSホームドラマチャンネルであす17日から放送スタートする。毎週月曜午後2時〜。ベーシックチャンネルでは初放送となる。【動画】笑いあり不可思議あり…『今からショータイム』予告編同作は、幽霊と手を組むカリスママジシャンと熱血女性警察官が、事件を解決していく姿を描く。死んだ被害者の無念の声を聞き、周囲の幽霊から証言を集め…、いがみ合い