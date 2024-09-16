パリパラリンピックで、史上最年少で車いすテニスの金メダルを獲得した愛知県出身の小田凱人選手が16日、名古屋市中区で行われた、帰国後初めてのイベントに出席しました。愛知出身の小田選手。きょう、地元名古屋で帰国後初のイベントに出席。シングルスで史上最年少の「金」、ダブルスで「銀」と、2つのメダル獲得という快挙を成し遂げた小田選手ならではのエピソードも披露しました。小田凱人選手：「ダブルスの試合