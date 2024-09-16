スターダストプロモーション所属の辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人組アイドルユニット・超ときめき♡宣伝部による日本テレビ初の冠バラエティー番組「ときめき♡超音波!!」が4週連続で放送決定。2024年10月14日（月）25時29分〜スタート！（※関東ローカル）オンラインでは、TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信（毎週月曜番組放送後 1週間視聴可能）、Huluにて