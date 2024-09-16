【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■1stアルバム『Aooo』は、YOASOBI、MAISONdesらが所属するソニーミュージックの新レーベル「Echoes」より10月16日にリリース！ Aooo（アウー）が、YOASOBI、MAISONdesらが所属するソニーミュージックの新レーベル「Echoes」より、1stアルバム『Aooo』で10月16日にメジャーデビューすることが決定。9月16日に、東京・Shibu