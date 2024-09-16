第74回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は16日、大阪府堺市のフェニーチェ堺で中学生の部Aが開かれた。近畿2府4県から計28団体が出演し、金賞を受賞したうち「合同バンド」の加古川市立中部・浜の宮（兵庫）、生駒市立生駒（奈良）、宝塚市立中山五月台（兵庫）、大阪市立鯰江（大阪）の4団体が関西代表に選ばれた。演奏する加古川市立中部・浜の宮（兵庫）=2024年9月16日、大阪府堺市、高野良輔撮影4