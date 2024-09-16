（16日、プロ野球横浜DeNAベイスターズ11―2広島東洋カープ）九回表DeNA2死一塁、適時二塁打を放つ伊藤光=日刊スポーツDeNAは正捕手の山本祐大が、15日の試合で右手に死球を受けて骨折し、登録を抹消された。リードに加え、セ・リーグ2位の打率2割9分1厘を誇る26歳の離脱は、上位進出を目指すチームにとって大きな痛手だった。代わりにマスクをかぶった35歳の伊藤光は、重圧を感じていた。先発左腕の東克樹は昨年、山本