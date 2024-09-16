株式会社BMSGは、2024年9月18日に迎える設立4周年を記念し、東京23区と「あの会場」を舞台にした特別企画を実施する。今年で3度目となる周年記念企画。1度目は、2022年9月にBMSG設立2周年を記念し、渋谷ジャックから初の自社興行フェス「BMSG FES’22」開催、BMSGアーティスト全員参加曲「New Chapter」リリースへと繋いだ「新章突入」企画。2度目は、2023年9月にBMSG設立3周年と＜BMSG FES’23＞開催を記念し行われた一夜限りの3