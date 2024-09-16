タレントの安田美沙子が１６日までに自身のＳＮＳを更新。親子でバスケ観戦を楽しんだことを報告した。インスタグラムで「千葉ジェッツｖｓ渋谷サンロッカーズのプレシーズンゲームを見に行きました」と投稿し、千葉ジェッツ応援Ｔシャツ姿の次男との２ショットや、長男がピースサインをするショットをアップ。「新しいララアリーナそしてまた新たな千葉ジェッツそして千葉ジェッツの渡邊雄太選手。。ホーキンソン選手や