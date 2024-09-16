「オールカマー・Ｇ２」（２２日、中山）主役は重賞連勝を狙うレーベンスティール。前走のエプソムＣは、中団から次元の違う脚色で抜け出して快勝。昨年末から惨敗続きだったが、これ以上負けられない一戦で本来の姿を取り戻した。１週前追い切りは美浦Ｗの３頭併せで最内に入り、滑らかに加速すると６Ｆ８２秒２−１１秒５で併入。仕上がりは良好だ。勝って秋の大舞台へ乗り込む。秋の復帰戦に臨むサリエラ。天皇賞・春は大