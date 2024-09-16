台風１３号が上海に上陸16日、風雨が強まる上海市松江区の広富林遺跡公園。（上海＝新華社記者/方竽）【新華社上海9月16日】強い勢力の台風13号が16日午前7時30分（日本時間同8時30分）、上海浦東新区臨港新城に上陸した。上陸時の中心付近の最大風速は秒速42メートルで、過去75年間で同市に上陸した台風の中で最強クラスとみられる。台風１３号が上海に上陸16日、上海市閔行区でバイクに乗る市民。（上海＝新華社記者/劉