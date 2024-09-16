【パリ＝平地一紀】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は１６日、トーマス・バッハ会長（７０）の任期満了に伴い、来年３月に行われる次期会長選の立候補者７人を発表し、国際体操連盟（ＦＩＧ）の渡辺守成会長（６５）が名を連ねた。日本人の立候補は初めて。他の立候補者は、世界陸連のセバスチャン・コー会長（英）、フランス・オリンピック委員会と国際自転車競技連合（ＵＣＩ）の会長を務めるダビド・ラパルティアン氏、サ