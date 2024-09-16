「ウエスタン、ソフトバンク−阪神」（１６日、タマホームスタジアム筑後）阪神・野口恭佑外野手（２４）が八回に３号ソロ。８日のウエスタン・オリックス戦（安芸）以来、約１週間ぶりの本塁打となった。４点を追う八回２死。１打席目から攻められていた直球を捉え、打球は高々と左翼スタンドへ舞い上がった。ぎりぎりのところに着弾し、貴重な１点を挙げた。