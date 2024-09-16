ＣＭＥフェドウォッチ、９月利下げで５０ｂｐが６３％に上昇＝ロンドン為替 最新のＣＭＥフェドウォッチによると、９月ＦＯＭＣ利下げについて、５０ｂｐが６３％と一段と上昇している。２５ｂｐは３７％に低下。５０ｂｐ利下げ観測がより一層強まっている。米１０年債利回りは再び３．６３％台に低下している。ドル円は再び139円台に軟化している。 USD/JPY139.94EUR/USD1.1124GBP/USD1.3198