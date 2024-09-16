◆東京六大学秋季リーグ戦第１週第３日▽立大１―０慶大（１６日・神宮）１勝１敗のタイで迎えた第３ラウンドは、立大が１−０で勝利し、慶大相手に２０１６年春以来１７季ぶりとなる勝ち点を挙げた。第１戦から中１日で先発した３年生エース右腕・小畠一心（智弁学園）が８回４安打無失点と快投。９回は吉野蓮（３年＝仙台育英）が３者連続三振で締めた。途中出場した北田峻都（３年＝報徳学園）が６回、タイムリーで奪った１点