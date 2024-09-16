同居生活はときに予想外の困難をもたらします。今回は、義母との適切な距離感を保つことの難しさについて紹介します。過度な干渉「同居をはじめてから、義母の過保護や過干渉がエスカレートしました。些細な家事一つにも口を出され、私のやり方がすべて否定されるような毎日です。夫に相談しても『母はよかれと思ってのことだから』と、肩を持つんです」（女性）このような状況では、ストレスを感じることでしょう。ストレスだらけ