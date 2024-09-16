by xiquinhosilvaトップ画像は、ポルトガル最古の大学・コインブラ大学の中心部にあるジョアニナ図書館です。ジョアニナ図書館は1717年にポルトガル王ジョアン5世の下で建設が開始され、建物には南米産の木材が使われているほか、当時流行していたシノワズリ(中国趣味)の影響もみられます。3階建ての内部には医学・地理学・歴史・人文科学・科学・民法・哲学・神学などに関する書籍が所蔵されているとのこと。また、建物内にコウモ