６人組アイドルユニット「超ときめき♡宣伝部」の日本テレビ初の冠バラエティー番組「ときめき♡超音波！！」（月曜・深夜１時２９分）が１０月１４日から４週連続で放送されることが１６日分かった。「超ときめき♡宣伝部」はスターダストプロモーション所属の辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの６人組アイドルユニット。「最上級にかわいいの」がＴｉｋＴｏｋで話題となり