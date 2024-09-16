俳優の真田広之（６３）が出演・プロデュースを務めたドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」が、エミー賞最多の１８冠を達成したことが大きな話題となっている。ディズニー公式動画配信サービス「Ｄｉｓｎｅｙ＋（ディズニープラス）」の「スター」で独占配信中の「ＳＨＯＧＵＮ将軍」が、現地時間１５日、米国テレビ界のアカデミー賞ともいわれる最高峰の賞「第７６回エミー賞」ドラマシリーズの主要部門を総なめし、同賞