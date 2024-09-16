［ソウル１６日ロイター］ - 北朝鮮の国営朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は１６日、１０月７日に最高人民会議（国会）を招集し、憲法改正に関連する事項を議論すると伝えた。最高人民会議の常任委員会で決定した。前回１月の最高人民会議で、金正恩朝鮮労働党総書記が韓国を「第一の敵」とみなす憲法改正を主張していた。ＫＣＮＡによると、１０月の会議では、軽工業に関する法律や製品の品質監督などの議題も討議される予定と