出会ったばかりのころに比べ、少し(？)ぽっちゃりしたというぽん(@poo___oon)」さんの夫。一念発起してジョギングしようと決意したようです。ダイエットを成功させたい夫の願いは、ちょっと笑えるものでした。ほのぼのとした2人の日常のクスっと笑えるひとコマ。ぜひごらんください。 ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon ©poo___oon 「もうブ