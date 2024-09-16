プロボクサーの那須川天心（26）が16日、自身の公式Xを更新し、俳優・歌手の菅田将暉（31）とのレア2ショットを公開。那須川は「アニキ」と記し、菅田と一緒に力こぶを作る姿を披露した。【写真】マッスル！ 那須川天心＆菅田将暉、力こぶ2ショット那須川と菅田はかねて交流してきた。菅田は、那須川にとって伝説の一戦となった『Yogibo presents THE MATCH 2022』も見守った。また、那須川は『菅田将暉のオールナイトニッポン