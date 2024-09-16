週刊誌『FRIDAY』（講談社）の公式Instagramアカウントは9月13日、投稿を更新。タレントでモデルのゆうちゃみ（古川優奈）さんの美谷間あらわなショットを公開しました。【実際の投稿：ゆうちゃみ、色気のあるショット】美谷間際立つ妖艶な姿同アカウントは「最新号の表紙は #ゆうちゃみ @chamitan_0908 さん」とつづり、1枚の写真を載せています。緑のワンピース姿で妖艶な表情を披露。「最新写真集に収めきれなかった『SEXYカッ