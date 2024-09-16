ミランは16日、アルジェリア代表MFイスマエル・ベナセルの手術を報告した。ベナセルはアルジェリア代表のトレーニングセッション中に負傷。アルジェリアサッカー連盟(FAF)は8日、ケガを理由とした代表離脱を発表していた。右ふくらはぎの負傷により、検査次第で手術に踏み切るかどうか決断すると報じられていたなか、ミランは16日の朝にフィンランドで手術を行ったと発表。予想されていた通り、復帰までは4カ月と見込まれている。