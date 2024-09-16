オーストラリア１部の強豪ウェスタン・シドニーに加入した元スペイン代表MFのフアン・マタが現地７月14日、入団会見で出席し、ヴィッセル神戸時代を回想。Ａリーグ（オーストラリアリーグ）の公式サイトがコメントを伝えた。マタは2023年９月に神戸に加入。しかし、なかなか出場機会を得られず、チームはリーグ優勝を果たしたが、自身の出場はわずか１試合、10分間に留まり、１シーズンでチームを退団した。それでも日本での