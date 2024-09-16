「King ＆ Prince」の永瀬廉（25）、俳優の坂東龍汰（27）、前田拳太郎（25）が16日、都内で行われた、オリジナル長編アニメーション映画「ふれる。」完成披露試写会に登場した。この記事の写真を見る“心揺さぶる”青春三部作「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「心が叫びたがってるんだ。」「空の青さを知る人よ」で知られる長井龍雪氏（監督）×岡田麿里氏（脚本）×田中将賀氏（キャラクターデザイン・総作画監督）