兵庫県の斎藤知事のパワハラなどをめぐる問題で、元副知事が知事の指示で亡くなった元県民局長を厳しく追及した記録が明らかになりました。兵庫県斎藤元彦知事（今月6日）「公益通報に該当するということはいまでも思っていない。 道義的責任が何かというのが私、分からないです」これまで、告発文をめぐる対応は適切だったと繰り返してきた兵庫県の斎藤知事。「公益通報者保護法」で禁じられている告発者捜しですが、知事は告発