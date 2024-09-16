9月16日放送の「L is B presents現場DX研究所」（文化放送 毎週月曜日20：00～20：30）は、株式会社奥村組、ICT統括センターイノベーション部DX推進課長の廣瀬年彦氏と、 ICT統括センターシステム部システム課長の瀬賀東吾氏をゲストに迎え、奥村組が力を入れるAI安全帯不使用者検知システム「KAKERU」について詳しくお話いただいた。 松井佐祐里アナ（パーソナリティ）「まずは、企業プロフィ&