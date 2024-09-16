◆関西学生野球秋季リーグ戦第２節３回戦立命大１Ｘ―０関大（１６日・マイネットスタジアム皇子山）立命大が関大との３回戦を制し、２季ぶりの勝ち点を獲得した。「５番・右翼」でスタメン出場した星野大和（２年＝立命館宇治）はサヨナラ打を含む２安打１打点の活躍を見せた。延長１１回、代わった足立幸投手（３年＝社）から安打と犠打で１死二塁。ここで１０月２４日のドラフト会議で指名候補に挙がる竹内翔汰中堅手（