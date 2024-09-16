ドル円が１３９円台に下落、日米金融政策会合の週始まる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、根強いドル売りが入っている。今週の米ＦＯＭＣ会合を控えて、足元のマーケットでは大幅利下げ観測が優勢となっている。ＣＭＥフェドウォッチでは今回の利下げ幅について、約６割が５０ｂｐ、４割が２５ｂｐとみている状況。先週半ばまでからは、見方が逆転している。東京不在のアジア時間にはドル円の売りが目立った。141